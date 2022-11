Ecco chi sono i veri fascisti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1.mp4 La proposta è suggestiva e merita attenzione: passare dall’ioantifascista a ionon fascista. Sul quotidiano La Stampa di ieri, Mattia Feltri ha buttato lì un’idea non male: invece di menarla con l’antifascismo, programma desueto visto che il fascismo non esiste da ottant’anni, sarebbe sufficiente e più utile per tutti impegnarsi a non essere. Già perché il fascismo sta dilagando anche al di fuori dei nostalgici del Duce. Per esempio, è daimpedire, come successo nei giorni scorsi, parlare in un’università pubblica a Daniele Capezzone, già segretario del Partito Radicale e protagonista. Per esempio, è dasdraiarsi per terra, su strade e autostrade, come stanno facendo in questi giorni gruppi ...