(Di giovedì 3 novembre 2022) Ladi: suè disponibile una sitcom dal forte sapore romantico, che ci riporta indietro a quando la felicità era una VHS appena noleggiata. Ma se il tempo non torna più, il ricordo è ancora vivido. Anche grazie all'ultimo avamposto della "" cultura pop. Dove si trova? A Bend, Oregon... "Ho il film perfetto per tirarti su il morale". Un'importante e sentita precisazione prima di addentrarci nelladi: lain questione non c'entra nulla con la meravigliosa storia che c'è dietro l'ultimo (e vero)rimasto sul pianeta (per la precisione si trova a Bend, Oregon) e gestito dalla simpatica Sandi Harding che, non senza difficoltà, lo ha ...

Movieplayer

... Ragnarok , il nuovovideoludico realizzato dalle sapienti mani di Santa Monica Studio. ... Link allacompleta I pareri in Italia Everyeye - 9.5 Per Alessandro Bruni di Everyeye il ...Call of Duty Modern Warfare II abbandona le vesti del thriller militare che voleva denunciare la brutalità della guerra al terrore e torna ad essere un più classicohollywoodiano in cui i ... Blockbuster, la recensione: la serie Netflix che manda in cortocircuito nostalgico la nostra memoria La recensione di Blockbuster: su Netflix è disponibile una sitcom dal forte sapore romantico, che ci riporta indietro a quando la felicità era una VHS appena noleggiata. Ma se il tempo non torna più, ...Era il luogo per gli amanti del cinema, per chi era in cerca di un film da guardare per una serata sul divano, con popcorn e gelato, era Blockbuster, la sua scritta gialla sul fondo blu era garanzia d ...