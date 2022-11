Phisikk du role – La via securitaria di un governo di destra

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Siamo onesti: se mandiamo al potere lache cosa ci aspettiamo che faccia? Reading di poesie in piazza per declinare tutto il catalogo del politically correct in forma di rosa? Suvvia! Come minimo aspettiamoci una strizzata d’occhio a quella parte di popolo che risponde con entusiasmo all’appello alla paura – peraltro motivatamente disseminata per le nostre strade – chiudendosi in casa a guardare la tivvù che racconta di cronache nerissime. E allora giù con ardore la mannaia contro i giovinastri dei rave che, si sa, sono tutti drogati, pericolosi e corruttori dei nostri figli; giù con maschia energia contro l’ergastolo ostativo, che vuol dire, fuori dall’astruseria leguleia, che quando uno si becca l’ergastolo non deve neanche lontanamente sperare di potersi giovare di qualche pena alternativa. Siamo in attesa – per completare il programma ...