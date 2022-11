Ludogorets | Tekpetey | 'Un onore giocare all'Olimpico | voglio vincere Tanti guarderanno dal Ghana'

TUTTO mercato WEB

All.: Mourinho(4 - 2 - 3 - 1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho;, Cauly, Rick; Thiago. All. Gencev. Roma -, dove vedere la partita Ampia ...(4 - 2 - 3 - 1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho;, Cauly, Rick; Thiago. All. Gencev. Domani Roma-Ludogorets, Tekpetey non nasconde l'emozione: "Un sogno giocare all'Olimpico" Pronostici Europa League 3 Novembre 2022, tutte le partite della 6° giornata della fase a gironi con Feyenoord-Lazio e Roma-Ludogorets.ROMA - Solo un risultato possibile per la Roma nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La vittoria contro il Ludogorets porterebbe i giallorossi agli spareggi per gli ottavi di fi ...