Fantacalcio | 5 portieri da evitare per la 13ª giornata di Serie A

... che praticamente non ha mai avuto a disposizione: "Andiamo via in 19 con 3, bastano e ....it per Adnkronos... che praticamente non ha mai avuto a disposizione: "Andiamo via in 19 con 3, bastano e ....it per AdnkronosLa dodicesima giornata del Fantacalcio è dominata dai napoletani. Tripletta straordinaria per Osimhen, gol e due assist per Kvaratskhelia ...La formazione per la 12ª giornata della Serie A non sarà facile da schierare. Si comincia oggi pomeriggio con l'anticipo in programma alle 15.00 tra Napoli e Sassuolo. Nel mezzo Juventus e Inter… Legg ...