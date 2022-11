Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gli eventi datati 2Mancano diciotto giorni all’inizio dei Mondiali e oggi è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Santos Iriarte, iridato nel 1930 che segnò una rete in semifinale e un’altra all’ultimo atto. E per il calcio uruguagio la data odierna significa anche i cinquant’anni di Dario Silva (ha anche il passaporto spagnolo), che vinse il titolo nazionale con il Penarol. In Italia giocò tre stagioni nel Cagliari, con il quale realizzò sette reti in Serie A e 13 nel torneo cadetto. Nel 2006 rimase coinvolto in un brutto incidente stradale. E il 21997 il tedesco Christian Ziege realizzava il primo gol nel nostro campionato. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.