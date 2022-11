Terremoti | scossa 5 1 in Tirreno cosentino | nessun danno

Lain mare si è verificata nel tratto di mare tra i centri di San Nicola Arcella e Praia a Mare. Malgrado la notevole profondità in cui si è verificata, laè stata avvertita dalla ...... dopo unadi terremoto di magnitudo 5.9. Sotto le macerie persero la vita 27 bambini di prima elementare e la maestra Carmela Cinigli. Una tragedia che commosse tutta l'Italia. In serata si ...Paura in Calabria per il terremoto che ha scosso il Cosentino: gli ultimi aggiornamenti, il punto della situazione Un terremoto magnitudo 5.1 ha scosso la costa della Calabria nella serata di ieri, al ...StampaUna forte scossa di terremoto è stata registrata alle 22.42 sulla costa Calabra. Il sisma, secondo quanto riferisce Ingv, è stato localizzato a una profondità di 286 km e ha avuto una magnitudo ...