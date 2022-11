Morgan | “Pronto ad accettare l’incarico di Sgarbi No a divieti e arresti per i rave party | offriamo alternative ai giovani”

(Di martedì 1 novembre 2022) “Il settore della discografia italiana va completamente rivoluzionato, serve una riforma di settore che comprenda tanti temi, compresi il ‘Festival di Sanremo’ o i talent show. Parliamo di grandi interessi economici, che non sono mai stati tenuti insieme da uno sguardo che sia capace di salvaguardare la bellezza della musica, così come avviene per l’arte o per il paesaggio ambientale. Dobbiamo valorizzare questo potenziale, se lo facessimo saremmo il Paese più ricco del mondo!”. A dirlo è Marco Castoldi in arte, che, intervistato dall’Adnkronos, commenta così l’annuncio del neosottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio, a proposito di un dipartimento ‘ad hoc’ per la musica da creare all’interno del Mic e da affidare proprio a lui. L’eclettico artista si dice quindi “a mettere tutto il mio impegno per ...

Il Fatto Quotidiano

... con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) semprea combattere per mantenere sicura la sua ... IL POVERO E IL MAGGIORDOMO di cui hanno curato anche la regia insieme aBertacca. Non possono ...Per un progetto che non vedrà mai la luce del sole, un altro èa mettersi in moto. La serie ... Ultimo dettaglio, ma non meno importante:Freeman riprenderà nella serie il suo ruolo dal ... Morgan: “Pronto ad accettare l’incarico di Sgarbi. No a divieti e arresti per i rave party,… Pronta una serie spin-off per il film del 2014 diretto da Luc Besson e con protagonista l'iconica Scarlett Johansson.Imminente la formalizzazione dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk (per la stessa cifra della prima offerta). La mossa per evitare di finire in tribunale dopo una denuncia della stessa Tw ...