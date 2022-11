Inopportuno | ma Memo Remigi e la palpata | clamoroso | chi lo difende

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) "Il gesto diè statoe maschilista. Eppure oggi non mi scaglio contro di lui anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni, arrampicate sugli specchi": Enrica Bonaccorti parla così del caso, allontanato dalla Rai dopo aver palpeggiato in diretta la collega Jessica Morlacchi durante Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La Bonaccorti adesso, pur condannando fermamente il gesto del cantante, spiega anche quanto sia sbagliato un linciaggio nei suoi confronti: "Andrò in tv are, di certo mi massacreranno sui social". L'attrice, intervistata da La Stampa, ha fatto riferimento anche a un'esperienza personale: "A me capitò a teatro che due attori mi dessero pacche sul sedere, ma era 50 anni fa ed eravamo figli di ...