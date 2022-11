Il colore più trendy dell’Autunno secondo le star

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 novembre 2022) Qual è ilche piace di più quest’Autunno 2022? L’influenza arriva dalle celebrità, che hanno già scelto la sfumatura predominante di stagione. Le celebrità dettano ancora una volta tendenza e questa volta propongono per l’Autunno 2022 unche rappresenta appieno questa stagione. E se vi dicessimo che sono ammesse tutte le tonalità di marrone? Poco importa il tessuto, purché sia total brown. Una sfumatura che in questo periodo dell’anno raggiunge il suo picco, sfruttata non soltanto lato abbigliamento ma anche sul fronte beauty (make-up, nail art così come hair look). Le, da Hailey Bieber a Reese Witherspoon, hanno dimostrato come poter sfruttare appieno il potenziale di questosia per eventi mondani che per look da tutti i giorni. Crediti: Hailey Bieber/InstagramIl total brown piace con tutte ...