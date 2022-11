GF Vip 7 | chi sarà eliminato tra Carolina | George | Pamela e Patrizia? Vota chi salvare | il SONDAGGIO

(Di martedì 1 novembre 2022) Chitra? Al GF Vip 7, nella 13a puntata del 31 ottobre sono risultati essere proprio loro quattro i nominati che rischiano di dover dire addio al reality di Canale 5. Il pubblico avrà tempo fino al prossimo giovedì per esprimere la propria preferenza. Chi vuoi? Partecipa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vuoi salvare Partecipa al nostro sondaggio! GF7, si vota per il nuovo eliminato: il SONDAGGIO Carolina, George, Pamela e Patrizia sono i quattro concorrenti finiti in Nomination. Il nome ...Questa volta però l'influencer ha deciso di stupire tutti con un look inedito e al GFsi è ... Tra i fan c'è ancheperò ha sostenuto di preferirla al naturale e con la chioma scura che l'ha resa ...Puntata ricca di colpi di scena, polemiche e confronti quella di ieri del Grande Fratello Vip 7 , la tredicesima di questa edizione. Il reality ...Dopo l’eliminazione “forzata” di Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi e l’addio di Ciacci, il Grande Fratello Vip corre ai ripari: giovedì prossimo entreranno nella Casa di Cinecittà sei nuovi vip ...