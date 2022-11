Eutanasia e autonomia di scelta rispetto alla tematica del fine vita | qual è lo stato attuale delle cose in Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 1 novembre 2022) Cosa ne è del corpo di una persona, in caso si trovi in una condizione di infermità tale da non essere più capace di intendere e di volere? Chi decide al posto suo se mettere in atto o meno interventi che potrebbero salvarle la, condannandola però a rimanere invegetativo o attaccata alle macchine per il resto dei suoi giorni? Spesso, domandando alle personee destino sceglierebbero in casi del genere, ci si sente rispondere in maniera istintiva: “Preferirei morire”. Ma è realmente possibile fare unadel genere? Possiamo davvero decidere di porrenostra, venendoci a trovare in una condizione irreversibile? Ebbene, anche se non tutti lo sanno, inè possibile scegliere in anticipo il proprio destino, scrivendo ...