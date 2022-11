Aronica | Napoli | una vittoria a Bergamo per dare una spallata al campionato' '

(Di martedì 1 novembre 2022) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Salvatore, ex difensore del. Queste le sue parole: "Gol di Inler col Chelsea? In molti pensavano ci saremmo qualificati ai quarti. Il Chelsea si era ricompattato e si aggiudicò lafinale. Kim? Sotto l’aspetto dell’attenzione e del rendimento supera Koulibaly, è stato un investimento mirato e redditizio. -afferma- Va fatto un plauso a Giuntoli e tutto lo staff scouting. Anche Kvara, Simeone e Raspadori stanno dimostrando tanto e non sono altro che il risultato di una campagna mirata a sostituire coloro che sono partiti in maniera più che dignitosa. Atalanta-? Può fare da sparti acque e so che sarà una partita dispendiosa da un punto di vista ...

