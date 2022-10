Volley | Supercoppa 2022 | Civitanova la prima finalista | superata 3-0 Modena

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Cucine Lubeè ladella Del Montedimaschile. Al PalaPirastu di Cagliari la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini si è imposta con un netto 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) sulla Valsa Group. Un match equilibrato nel suo sviluppo dei parziali, ma mai realmente in discussione, con i Campioni d’Italia uscenti in grado sempre di allungare nei momenti decisivi. Protagonisti della serata soprattutto Aleksandar Nikolov, che chiude con quattordici punti, e Gabi Garcia, fondamentale con i suoi attacchi dalla seconda linea e in grado di metterne quindici a referto. Alla formazione emiliana non è bastata la solita ottima prestazione di Adis Lagumdzija, che chiude con venti punti. Oraaspetta la ...