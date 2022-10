Verona - Roma | le pagelle | Dawidowicz rovina tutto | 5 Camara cresce | 6 | 5

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Così Jose Mourinho a DAZN dopo la vittoria dellasul campo delSi scambia i ruoli col suo dirimpettaio. Una prima parte tutto sommato serena, poi subisce l'assalto giallorosso. Tenta di resistere, ma forse sul gol di Volpato parte in ritardo. Non perderti le ...Ma ecco tutte le info su dove vedere la partita dello stadio Bentegodi. Verona Roma sarà uno dei due match del lunedì di questo turno di Serie A. Verona Roma, ecco le probabili formazioni. I veneti de ...ROMA (calcio) - La Roma porta a casa i tre punti al Bentegodi sorpassando in classifica Lazio ed Inter ilmamilio.it - contenuto esclusivo È già clima derby Se dal lato meno affollato del Tevere ...