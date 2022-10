Ucraina | i missili russi piovono ancora su Kiev | “Colpite infrastrutture essenziali”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Altra mattina di bombardamenti sulll’, dove è scattato l’allarme anti-aereo in tutto il paese. Colpita anche la capitalesu cui, secondo le autorità ucraine, si sono abbattuti 40da crociera. Tra gli obiettivi, un impianto elettrico che alimentava circa 350.000 appartamenti. “Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare la fornitura elettrica”, ha detto il sindaco Vitali Klitschko, secondo cui gli attacchi hanno anche colpito le forniture idriche in parte della capitale, come avvenuto anche in altre città del paese. Altri centri colpiti nei raid di stamattina sono stati Zaporizhzhia, Cherkasy e Kharkiv, nelle regioni centrali e nordorientali del paese. Un attacco simile, condotto in quel caso con droni, aveva già colpito il centro die altre città il 10 ottobre scorso, ...

