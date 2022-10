Stellantis - In liquidazione la joint venture cinese con Gac

(Di lunedì 31 ottobre 2022)compie un nuovo passo nel suo percorso di riorganizzazione delle attività in Cina, con la messa indi una dellelocali. Il gruppo guidato da Carlos Tavares e la Guangzhou Automobile Group Company, infatti, hanno approvato una delibera che, in un contesto di perdite, consente allaGac-Fca "di presentare istanza per essere ammessa alla procedura fallimentare". Nuovo modello operativo., che già nel bilancio del primo semestre aveva svalutato la sua partecipazione nell'impresa e tutte le altre attività correlate per l'intero valore di carico di circa 297 milioni di euro, continuerà a prestare servizi ai clienti attuali e futuri del marchio Jeep in Cina secondo un nuovo modello operativo incentrato sull'assenza ...

Quattroruote

... abbiamo scelto la via dellavolontaria, avremmo potuto perdere altre strade meno ... non solo noi" Nel vostro caso "La nascita diè stata la svolta, il gruppo Psa a cui fa ......