Musetti-Basilashvili in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lorenzosfiderà Nikoloznel secondo turno deldi. Dopo la fisiologica battuta d’arresto arrivata a Basilea contro Ramos-Vinolas, riprende a marce ingranate lo splendido finale di stagione del giovane toscano, che all’esordio nella capitale francese ha fatto fuori un veterano esperto di questi campi indoor come Marin Cilic. Una vittoria netta, in due set, che fa ben sperare per il resto della settimana, ma in generale per il futuro dell’azzurro. Ora Lorenzo dovrà affrontare il georgiano, il quale ha vissuto una stagione da incubo che l’ha visto uscire addirittura dai primi 100 del ranking. Al primo turno ha però battuto nettamente un buon giocatore in crescita, e soprattutto che giocava ...

