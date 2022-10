Michelle Hunziker | svela tutti i retroscena

Today.it

La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele . La figlia di Eros Ramazzotti eè in attesa di un maschietto , il primo figlio insieme al compagno Goffredo Cerza . La 25enne dovrebbe essere entrata da poco nel sesto mese di gravidanza e il pancione ormai è ben ...La presentatrice e l'imprenditore hanno trascorso il weekend di Ognissanti in un luogo del cuore, San Cassiano, già teatro di tante vacanze in ... Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: vacanze di coppia sulle Dolomiti La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è lasciata fotografare mentre il 41enne le bacia le forme premaman. Jonathan ha scritto vicino all’immagine: “Tanta dolcezza in questa Domenica ...La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa di un maschietto, il primo figlio insieme al ...