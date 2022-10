La Coppa del Mondo di sci comincerà a Wisla sulla plastica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Aria di cambiamento nello sci e più esattamente nel salto con gli sci. Si avvicina l’esordio delle gare dideldi salto con gli sci che quest’anno partiranno prestissimo, 4-6 novembre, e avranno come location, in Polonia. La scelta di quest’anno è stata molto discussa non tanto per la data, quanto per il fatto che per la prima volta nella storia non si atterreràneve, bensì. Una scelta singolare che ha fatto storcere il naso a molti, perché si pensa che questo possa confondere le competizioni invernali con quelle estive. Per capire meglio, le gare di sci si dividono in “gare didel” e “Summer Grand Prix”, le prime prettamente invernali in cui si gareggianeve. Si potrebbe ...