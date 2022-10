Covid | con il nuovo governo | stop alle mascherine e alle multe ai no vax

... nel 2020, di circa quindici milioni di visoni per prevenire la trasmissione del- 19. La prima ministra ha evitato l' impeachment cavandoselauna semplice reprimenda da parte della ...Oggi le farmacie in provincia sono 278 e il 90% di queste si è impegnato in prima linea anchetamponi e vaccini anti -. Aumentano il numero di farmacie, il carico di lavoro e spesso anche i ...La squadra della premier Giorgia Meloni sta puntando a cancellare le (poche) restrizioni ancora in vigore e vuole convocare una commissione d’inchiesta ...Il ministero dell'economia e delle finanze, sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei confronti di coloro che si sono resi inadempienti nei confron ...