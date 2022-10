Cagliari | 17enne tenta di suicidarsi in carcere | salvato dalla polizia penitenziaria “I minori sono i più fragili | l’attenzione va decuplicata”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un ragazzo di 17 anni ha cercato dinelle di Quartucciu, in provincia di. Lahail giovane dopo che si era già appeso a un cappio fatto con il lenzuolo attaccato alle sbarre della finestra. “I detenutii piùe perciòva”, ha sottolineato il segretario generale della Federazione nazionale della sicurezza Cisl della Sardegna, Giovanni Villa. Le forze dell’ordine hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato bisogno di alcun ricovero per il ragazzo. Congratulandosi con la, Villa ha aggiunto che si tratta “dell’ennesima vita salvata all’interno di un ...

Sardegna Live

...il crollo di un controsoffitto di un liceo di Rivoli (vicino Torino) causò la morte delVito ... Non solo scuola: anche l'Università è pericolante L'elemento di novità dell'episodio di, ...È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente undi Quartu Sant'Elena. È lui, stando alle indagini svolte dalla polizia Locale cittadina, agli ...die ha ... Cagliari, 17enne tenta il suicidio in carcere: salvato dagli agenti Un ragazzo di 17 anni di nazionalità marocchina, detenuto nel carcere minorile di Quartucciu per una condanna per furto, ha tentato oggi di suicidarsi.Vittorio Sanna: 'Se il Cagliari vuole ripartire, deve farlo con criterio'. vedi letture. Vittorio Sanna ha commentato così la notiza del sollevamento dall'incarico di Capozucca ai microfoni di Radio S ...