Un no su di lui? | Mulè mette in chiaro le cose | il nome che agita il governo

(Di domenica 30 ottobre 2022) "Credo che sia Francesco Paolo Sisto che Valentino Valentini e Alberto Barachini saranno nella squadra dei sottosegretari che sceglierà il presidente del consiglio". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio, ospite del Caffè della domenica su Radio 24. "Hanno tutti e tre una cultura, una grande esperienza personale e i numeri per poter fare i sottosegretari", ha aggiunto. Poi lo stessoha anche parlato di Mangialavori, unsu cui potrebbe esserci un veto: "Saremmo all'anno zero della politica se nella scelta dei sottosegretari dovesse esserci un problema, addirittura, come riportano alcuni giornali, un veto o un 'nò, nei confronti dell'onorevole Giuseppe Mangialavori, che non è stato nè condannato, nè imputato, nè indagato, nè raggiunto da alcun avviso di garanzia per vicende legata a fatti di 'ndrangheta o ...