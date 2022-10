Triangle of sadness | tra apparenze sociali artificiali e lotta di classe l’anticonvenzionale Palma d’Oro 2022 esce in sala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) È ora dellaof. Grazie a Teodora,in Italia con 80 copie il sesto lungo del regista svedese Ruben Ostlund (da noi insono usciti solo Forza maggiore e The square). E si tratta, come sempre, di un cinema spiazzante, anticonvenzionale, umoristicamente provocatorio, auto sorgivo in maniera inesauribile (dura 2 e 29 ma potrebbe durarne 6). Con al centro almeno un paio di piani di lettura immediati: la tensione dell’apparire sociale del singolo e le dinamiche classiste nella società (sul rapporto maschio femmina tante mirabili chicche, ma non è il centro del discorso). Diviso in tre parti/spaziofnecessita come di una rincorsa, che poi è il primo blocco del racconto. Ovvero la ...