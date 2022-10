Se in una domenica di ottobre ritrovi Fini… Il corsivo di Malgieri

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ho ritrovato Gianfranco Fini. Non che lo avessi perso nell’oblio di un decennio, ma l’uomo pubblico non lo avevo più trovato dalla fine della legislatura del 2013. In privato ci siamo frequentati negli ultimi anni, soprattutto nei mesi estivi e, dopo lunghi chiarimenti e discussioni sull’ultima parte della sua sua parabola politica, ci siamo sentiti spesso. Ma vederlo in televisione, incalzato da Lucia Annunziata, che poteva risparmiarsi quei pistolotti su fascismo/antifascismo, noiosi, datati, inutili, per dare spazio all’attualità – e che attualità: la destra al governo! -, è stato appunto come ritrovare il mio vecchio leader (l’amicizia come dicevo non è mai venuta meno), con la sua eleganza oratoria, la sua lucidità raziocinante, la sua memoria lunga, la sua passione per quella svolta del 1995 che segnò la nascita della destra moderna in Italia. E poi segnata dalla calma di un uomo ...