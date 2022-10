(Di domenica 30 ottobre 2022) Il direttore di Micromega contesta l'appello firmato da Venziani, Buttafuoco e Cacciari: "La loro chiamata non fa altro che ripetere, spacciandoli come analisi dei fatti, una serie di luoghi comuni della propaganda di Putin"

Sarebbe bello sentire anche dagli altri promotori e aderenti alla manifestazione di Roma parole così chiare, nella speranza che l'esempio did'Arcais e degli altri sottoscrittori del suo Paolo Flores D'Arcais: "Vado in piazza per la pace. Per evitare l'egemonia dei pacifisti filoputiniani" Il direttore di Micromega contesta l'appello firmato da Venziani, Buttafuoco e Cacciari: "La loro chiamata on fa altro che ripetere, spacciandoli come ...Sabato a Roma il più importante appuntamento italiano contro il conflitto dall'invasione russa di febbraio: finora il sì di 600 sigle.