Tiscali

La 13ª edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol ha visto il primo trionfo di un giocatore dalla Croazia. Borna, numero 182 del ranking mondiale, ha vinto la finale acontro la testa di serie numero 7, lo slovacco Lukas Klein, numero 163 del mondo, per 7:6 (4) e 6:3. Per la sua vittoriaha ...... si segnala il gigante cileno Nicolas Jarry, ex top - 40 ATP e nipote del mitico Jaime Fillol (nostro avversario nella finale di Coppa Davis 1976), senza dimenticare Borna(finalista a) ... Ortisei: Gojo "rompe il ghiaccio" La 13ª edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol ha visto il primo trionfo di un giocatore dalla Croazia. Borna Gojo, numero 182 ...Sconfitti in due set gli ultimi azzurri rimasti in tabellone: a sfidarsi per il titolo saranno Borna Gojo e Lukas Klein ...