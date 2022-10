Nel Napoletano oltre 30 colpi d’arma da fuoco contro un cancello e un’auto

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Portici verso le 3 della scorsa notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Addolorata per una segnalazione anonima dida. Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati 33 bossoli ‘luger’ 9×18. Su unin ferro trovati una ventina di fori. Altri fori didasono stati trovati su due auto parcheggiate: una Fiat Panda e una Renault Modus. Al momento non risulta alcun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e dei carabinieri della locale stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

