Meteo | bomba-Giuliacci | Pioggia e neve su tutta Italia | ecco quando

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) L'anticiclone "Monster" ha vita breve: presto lascerà spazio a una fase di maltempo che porterà con sé piogge, temporali, nevicate sulle Alpi e un evidente calo termico rispetto al caldo di questi ultimi giorni di ottobre. Il tutto per via dell'arrivo di alcune perturbazioni atlantiche, che dopo diverso tempo troveranno lo spazio per raggiungere l'. Lo spiega Mariosul suo sito. "La situazionecomincerà a cambiare proprio con l'arrivo del nuovo mese, novembre - scrive ilrologo -. Lunedì 31 ottobre l'alta pressione garantirà ancora tempo stabile e caldo anomalo in gran parte d', ma già martedì 1 novembre una prima perturbazione atlantica riuscirà a raggiungere l', riportando lasu diverse regioni". Stando alle ...