Inter-Sampdoria 3-0 | a segno De Vrij | Barella e Correa

(Di domenica 30 ottobre 2022) L'prosegue nella sua serie positiva, batte la Samp a San Siro 3-0 e raggiunge momentaneamente in classifica Lazio e Atalanta a quota 24. La squadra di Inzaghi gioca bene e diverte: Desblocca il risultato con un colpo di testa eraddoppia al 44'. Nella ripresa nerazzurri più volte vicini al 3-0. Lo segnache dopo una corsa palla al piede di quasi 70 metri fulmina Audero e chiude la partita. "Stiamo bene, la squadra è in fiducia e stiamo ottenendo vittorie convincenti ma dobbiamo continuare - dice Simone Inzaghi a fine gara - In campionato nessuno rallenta ma abbiamo fatto un ottobre quasi perfetto. Scegliere un momento oggi è difficile ma mi diverto a vedere la squadra, sappiamo quello che vogliamo, stiamo bene, stanno rientrando i giocatori, manca Brozovic e quando si può scegliere è tutto ...

... che hanno visto le vittorie di Napoli (contro il Sassuolo), Juventus (a Lecce) e(in casa contro ladell'ex Dejan Stankovic), si apre la domenica della dodicesima giornata del ...... Milan 26, Lazio 24 ed24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8,6*, Hellas ...I tifosi hanno lasciato lo stadio dopo l'uccisione dell'ultrà Vittorio Baiocchi e con la violenza hanno obbligato anche gli altri spettatori ad uscire ...Abdelhamid Sabiri non è sceso in campo in Inter-Sampdoria: prima panchina per il trequartista. La scelta di Stankovic Strategia o bocciatura per Abdelhamid Sabiri Questa la domanda al termine di Inte ...