Firenze | 38enne accoltellata dal suocero | é grave

(Di domenica 30 ottobre 2022) Leggi Anche Assago (Milano), il 46enne arrestato per l'accoltellamento al centro commerciale: 'Invidia per chi sta bene' Era sabato sera quando i carabinieri sono accorsi nell'abitazione di San Giusto ...

Leggi Anche Assago (Milano), il 46enne arrestato per l'accoltellamento al centro commerciale: 'Invidia per chi sta bene' Era sabato sera quando i carabinieri sono accorsi nell'abitazione di San Giusto ......lontano dai campi a causa dell'infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare anche, ... L'ex numero 18 del mondo inoltre disputerà anche il doppio al fianco delFernando Verdasco . Il ...Un anziano di 83 anni ha tentato di uccidere la nuora, 38enne di origini slovacche, che ora si ritrova ricoverata in ospedale in gravi condizioni: ...L'autore del gesto sarebbe stato il suocero di 83 anni. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è stato arrestato dai carabinieri. Mentre la vittima, di origine slovacca, è stata trasportata all'ospedal ...