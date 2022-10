ATP Parigi-Bercy 2022 | Fabio Fognini cede nel turno decisivo delle qualificazioni ad Arthur Fils

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il secondo edel torneo ATP Masters 1000di tennis, sul cemento indoor transalpino, vede l’azzurro(numero 8)re in tre set al padrone di casa francese(wild card), vittorioso per 6-3 3-6 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco. Nel primo set il quarto gioco è favorevole al transalpino, che alla seconda occasione strappa la battuta all’azzurro.reagisce e sfiora più volte il controbreak, ma sciupa ben cinque occasioni tra settimo (tre non consecutive) e nono gioco (due consecutive). Il francese si salva ed alla prima opportunità chiude sul 6-3 dopo 37 minuti. Nella seconda partita ...