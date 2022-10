Globalist.it

... che avverrà domenica 27con i Dialogues des Carmélites ( Dialoghi delle Carmelitane ), opera di Francis Poulenc, firmati daDante e diretti da Michele Mariotti . Sarà il soprano ......45 Inter PreMatch Bologna Domenica 132022 - 12:30 Atalanta PreMatch Inter Mercoledì 4 ...30 Monza - Pinerolo 3 - 1 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Verona - Prisma Taranto 2 - 3 19:30Villas - ... A novembre Emma Dante in scena a Roma L’obiettivo dichiarato della regista siciliana è di scoprire il tipo di donna che si cela dentro la tunica da suora di quelle che passeranno alla storia come le Martiri di Compiègne, giustiziate senza ...A guardare il calendario dei film in uscita a novembre su Prime Video vengono quasi le vertigini per quanti titoli sono in arrivo. Da Bomb Squad a Come un padre (il documentario su Mazzone), da My Pol ...