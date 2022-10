Quando l’emancipazione corre tra Roma e New York

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Prendendo spunto da una delle statue più celebri di New, l’Angelo delle Acque sulla fontana di Bethesda in Central Park, Maria Teresa Cometto si inventa un libro delizioso. O meglio di inventato c’è molto poco. Emma e l’Angelo di Central Parknon è altro che la biografia di Emma Stebbins, la scultrice che ha realizzato l’opera. Una storia complicata, è la prima cosa che salta agli occhi, anche perché lo scultore è donna e omosessuale, non esattamente una situazione che andava di moda o che venisse sbandierata ai quattro venti a metà dell’800. Forse è per questo che la Cometto sceglie Emma come suo personaggio principale, ma è come se fosse, Emma, sempre un passo indietro nel racconto. Si tratta di una caccia al tesoro per cercare di spuntare qualche informazione biografica in più, per trovare qualche dettaglio della sua vita, dei suoi amori (quello più importante ...