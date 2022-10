Pensioni | Quota 102 finanziata con 1 miliardo preso da reddito di cittadinanza Il piano di Salvini

Come Lo spiega a Bruno Vespa nel suo ultimo libro: "Un miliardo preso dal reddito di cittadinanza di chi potrebbe lavorare servirà a finanziare nel 2023102 per le. Età minima per ...Mentre Salvini si è preoccupato di fare affermazioni su102, cioè di mandare in pensione le persone con 61 anni di età e 41 di contributi - senza parlare di aumento delleminime, ...Salvini propone di sospendere il Reddito di cittadinanza per 6 mesi a 900 mila persone per finanziare le pensioni (quota 102). È davvero così Ecco che cosa ha detto.Il governo lavora a un nuovo anticipo tra 61 e 63 anni di età e 40-41 anni di contributi. Ecco come funzionerebbe: platea potenziale di 90 mila ...