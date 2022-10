Pagelle Lecce - Juve | Fagioli alla Del Piero | Danilo ordine e progresso

Ilè tutto nel palo di Hjulmand arrivato troppo tardi, tra l'altro in seguito ad un calcio piazzato. Troppo sterile per pungere davvero.- JUVENTUS 0 - 1Falcone 6 : poco da fare sul gol sotto l'incrocio, nelle altre circostanze interviene bene. Gendrey 6 : tanta corsa che lo ha portato in sovrapposizione creando superiorità numerica, limita ...La sfida Lecce-Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Decide un gol capolavoro di Fagioli al 73'. LE PAGELLE ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Lecce Juventus Le pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Juventus, valido per la 12ª gior ...