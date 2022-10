Mercato – La Salernitana vuole riscattare Pirola già a gennaio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lasarebbe intenzionata agià nel prossimodiSecondo quanto riportato da calcio.com, lacon il suo ds Morgan De Sanctis starebbe pensando a esercitare il riscatto su Lorenzogià nel prossimodie non aspettare giugno come da accordo con l’Inter al momento della definizione dell’operazione. “Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo dei granata Morgan De Sanctis è sempre più convinto di esercitare il diritto di riscatto pera 5 milioni di euro. Lasta valutando di chiudere l’operazione già neldinonostante il ...

Calciomercato.com

Lasta valutando di chiudere l'operazione già neldi gennaio nonostante il poco spazio ottenuto fin qui con Davide Nicola. L'Inter ha un'opzione per il controriscatto a 8 milioni ...E anche domani nella sfida complicata contro lasarà uno dei titolari di un centrocampo in cui stavolta rischia la panchina Milinkovic, se Luis Alberto mostrasse progressi nell'... Inter: nuove voci di mercato su un nazionale della Salernitana Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha fatto chiaramente intendere che le risorse dei nerazzurri non sono illimitate. Arriva un 'aiuto' dalla Salernitana