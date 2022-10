LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | Russell precede Sainz e Leclerc | attesa per Verstappen

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23 E si porta subito in testa l’olandese grazie al miglior giro (momentaneo) della sessione, 1:19.296, davanti ae Perez. 19.20 Ecco che iniziano le FP3 per Max. 19.19 Sergio Perez (in pista con le soft) sale in seconda posizione, paga però un ritardo di 461 millesimi da. 19.17 Testacoda per Mick Schumacher: nessun danno alla vettura, il pilota rientra ai box. 19.15 Ecco la classifica momentanea dei tempi delle FP3: 1 GeorgeMercedes1:19.405 12 CarlosFerrari+0.479 2 3 CharlesFerrari+0.687 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.833 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.067 2 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.503 1 7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.544 1 8 Lando NORRIS ...

Il buonpomeriggio di Città delinizia con le prove libere 3 del GP delper la Formula 1. Dopo il dominio al venerdì della Ferrari , di Leclerc nelle FP1 e della Mercedes di Russell nelle FP2, le monoposto scendono in pista per l'ultima ora di collaudi prima delle ...Per Leclerc uscita di pista nella seconda sessione di prove. Stasera la griglia di ...Ultimi giri e ultimi collaudi al circuito Hermanos Rodriguez per la Formula 1. Segui le prove libere 3 dalle 19 con Autosprint ...