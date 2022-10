Lidl si dice a favore del benessere animale | ma non firma per ridurre la sofferenza dei polli di allevamento

(Di sabato 29 ottobre 2022) Isono gli animali terrestri numericamente più sfruttati dall’industria della carne: solo nel 2020 ne sono stati macellati circa 70 miliardi a livello globale, di cui oltre mezzo miliardo soltanto in Italia. Quelli più allevati sono i broiler “a rapido accrescimento”: raggiungono il peso adatto alla macellazione in soli 30-40 giorni di vita, ancora cuccioli. Per migliorare le condizioni di vita deida carne, le principali organizzazioni europee per la protezione degli animali hanno lanciato una campagna nei confronti di, azienda leader della grande distribuzione. Presente in più di 30 Paesi nel mondo con oltre 11 mila punti vendita,è tra le aziende che non hanno ancora sottoscritto lo European Chicken Commitment (ECC), un insieme di criteri di...

Il Fatto Quotidiano

