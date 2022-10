Gabriel Garko lascia Ballando? Parla l’attore | “Dolore fortissimo”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 ottobre 2022) Puntata complicatissima quella di stasera per Milly Carlucci, che rischia di perdere (ore in stand by) almeno tre concorrenti dicon le Stelle. Iva Zanicchi per motivi familiari potrebbe non scendere in pista,è finito in ospedale per un infortunio e ieri anche Ema Stockholma si è fatta male mentre stava provando la sua coreografia. @luisellacost InfortunataInfortunato @emastokholma Infortunata Da #conlestelle a #conlestampelle è un attimo ##rai1 — Salvatore Santoro (@saversantoro) October 28, 2022riuscirà a ballare? Ieri sera il manager diha aggiornato i fan sulle ...