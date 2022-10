Fagioli si prende la Juventus A Lecce Allegri ritrova il sorriso

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimilianolo aveva anticipato alla vigilia: “Domani potrebbero vedersi 3-4 giovani”. E sono loro a regalare i tre punti allacontro unrinunciatario ma solido. Al Via del Mare finisce 0-1: Iling Junior serve l’assist,mette faccia e piede sul gol più bello della stagione bianconera fin qui. Dal 1? in Puglia però si vedono Soulè e Miretti. Titolare anche Alex Sandro, che timbra il cartellino sulla sua 200esima apparizione in bianconero. Dal 2015-16 il brasiliano è il 3° giocatore bianconero con più presenze in campionato, dietro solo a Dybala (210) e Cuadrado (203). Nella prima frazione di gioco, le occasioni da gol sono poche ma i cartellini tanti. Quattro, tutti gialli e tutti per la: Gatti, Miretti, Cuadrado e Milik. Nei 45? ilnon ...