Contro la grande amnesia sul Covid 

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso che il bollettino sui contagi, i ricoveri e i decessi da Covid non sarà più quotidiano ma diventerà settimanale, ma che resterà a disposizione delle autorità sanitarie per monitorare l’andamento della situazione. E’ un segnale di ritorno alla normalità e c’è da sperare che corrisponda a un dato reale e non solo a una speranza, comprensibilmente molto diffusa ma non per questo necessariamente fondata. Sempre nella logica del ritorno alla normalità si annunciano altre cancellazioni delle restrizioni, tra le quali spicca il rinvio o l’abolizione delle multe per chi non ha ottemperato all’obbligo di vaccinazione e di reintegro anticipato per i medici non vaccinati, la cui sospensione verrebbe ridotta. Queste ultime misure per la verità non sembrano condivise da tutta la maggioranza: il vicepresidente della Camera di Forza Italia, Giorgio ...