un brigadiere ha sparato al suo comandante e si è asserragliato in caserma per 12 ore ad asso

Nella sua omelia ha ricordato anche ilAntonio Milia, che haal suo superiore. Monsignor Rolla si è rivolto al comandante generale dell'Arma. "C'è un'espressione meravigliosa di ...Basti pensare ad esempio a quanto accaduto qualche giorno fa ad Asso, nel comasco, dove undei carabinieri haal suo comandante alcuni colpi di pistola, uccidendolo. Il militare ...In occasione del 19° anniversario della strage di Nassiriya e della 14ª giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ieri, sabato 12 novembre, presso il ...L'avvocato Roberto Melchiorre: "Per 30 anni ha servito lo Stato in modo impeccabile, vogliamo capire che cosa sia successo" ...