Tampico | è semifinale per Cocciaretto

La marchigiana batte anche Camila Osorio, ora la cinese Lin Zhu ROMA - Elisabetta Cocciaretto non si ferma e vola inall'"Abierto", torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città messicana. La 21enne di Fermo, numero 79 Wta ("best ...Grazie ai punti conquistati aCocciaretto ritoccherà il "best ranking". Nell'altradi fronte la polacca Magda Linette, n.55 WTA e quinta testa di serie, che nei quarti ha eliminato ...La marchigiana batte anche Camila Osorio, ora la cinese Lin Zhu ROMA (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto non si ferma e vola in semifinale ...Elisabetta Cocciaretto ha centrato l'ingresso nelle semifinali dell''Abierto Tampico' , torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila ...