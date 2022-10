Striscia consegna a Memo Remigi un Tapiro d’oro avvolto da un polpo

(Di venerdì 28 ottobre 2022)e Staffelli -la Notiziala Notiziaquesta sera unda un, che ha palpeggiato il sedere alla collega Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è un Altro Giorno. “Più che unquesto potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla!“ ammettea Valerio Staffelli. Aggiunge: “Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male“. “Che gioco è toccare il culo a una persona?”, lo incalza l’inviato di. Il cantante ...

Sfruttando la struttura del foglietto filatelico, che sembra quasi unaa fumetti come ... L'armadillo - portalettere - nell'iconica casacca con i colori di Poste Italiane - chela ...L'area principalmente interessata dall'attività di raccolta sarà la lungadi verde e ... energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso ladi copia dell'...Striscia la Notizia consegna questa sera un Tapiro d’oro avvolto da un polpo a Memo Remigi, che ha palpeggiato il sedere alla collega Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è un Altro Giorno. “Mi scuso c ...A Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano, i cui commenti senza filtro alzano puntualmente dei polveroni ...