Ritorna l’ora solare

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna in vigore: in particolare alle ore 3 di domenica 30 le lancette vanno messe indietro di un’ora. Si dormirà, dunque, un’ora in più. La sera farà buio prima e al mattino farà luce prima, ma ad ogni modo le ore di luce complessive