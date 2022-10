Moto X40 con Snapdragon 8 Gen 2 e non solo | conferme da Motorola

Telefonino.net

La data di lancio delsembra avvicinarsi. Il dispositivo è stato recentemente avvistato su piattaforme di certificazione come 3C e TENAA . Allo stesso tempo, Chen Jin, il direttore generale del dipartimento cinese ...Motorola si sta preparando a lanciare il, dotato di Snapdragon 8 Gen 2. Il dispositivo sarà in concorrenza con altri telefoni top di gamma Snapdragon 8 Gen 2 in arrivo, come la serie Xiaomi 13, OnePlus 11, la serie iQOO 11 e la ... Motorola Moto X40: spuntano le prime immagini online Motorola sta preparando il lancio del suo nuovo top gamma, cioè Moto X40, che porta con sé alcune novità interessanti.Il nuovo flagship Motorola Moto X40 si mostra online; il dispositivo è appena stato avvistato sul portale per la certificazione TENAA.