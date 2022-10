Migliori temi scuri di Windows 11 per riposare la vista

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Su11 possiamo utilizzare iper dare un tocco "dark" al nostro desktop e alle nostre app ma anche per ridurre il consumo energetico (anche se solo sugli schermi OLED) e per diminuire la stanchezza visiva (evitare il fastidio della luce dello schermo sugli occhi è sicuramente il beneficio più importante), visto che anche i testi risulteranno a colori invertiti (testo bianco su sfondo nero). Nella guida che segue vi mostreremo quali sono iper11, in modo da poter personalizzare il desktop del PC secondo i nostri gusti o agli umori del momento, creando di volta in volta uno stile unico nel suo genere. LEGGI ANCHE -> Come personalizzare l'aspetto e il tema di11 Attivare modalità scura ...