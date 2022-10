Memo Remigi si difende | “Sono vecchio ma non p*rco”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)rompe il silenzio. Il cantante 84enne, finito nell’occhio del ciclone e silurato dalla Rai per avere toccato il Perizona Magazine.

Jessica Morlacchi suLe parole di Jessica Morlacchi Il comunicato Rai sul caso- Morlacchi Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio sue quanto accaduto nel corso di una diretta di Oggi è un ...Leggi Anchenella bufera, palpeggia in tv Jessica Morlacchi: cacciato dalla Rai Perla bufera non è ancora passata. Una volta scoppiato il caso, con il servizio di 'Striscia la notizia' e ...A 84 anni suonati Memo Remigi è stato espulso dalla Rai con la pesante etichetta di “molestatore”. È accaduto durante una puntata del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. Il noto artista ha ...Il cantante è finito al centro della bufera a seguito di alcune voci lanciate da Dagospia che lo accusavano di aver palpeggiato il fondoschiena di Jessica Morlacchi durante la diretta andata in onda l ...