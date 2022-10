LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | Russell comanda la FP2 | 7° Leclerc e 8° Sainz

LA CRONACA DELLE FP1 21.07 Si chiude qui la FP1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 23.00 per i 90 minuti della FP2. Grazie e buon proseguimento di serata!La seconda sessione di prove libere prenderà il via alle ore 23.00 italiane (le ore 16.00 locali) per 90 minuti di lavoro di capitale importanza. Come accaduto anche nel venerdì del Circuit of the ...In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì della Formula 1 in Messico attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. In particolare, la nuova ala ...Si sono appena concluse le prove libere 1 del GP del Messico: dopo la cronaca live, ecco i risultati delle FP1!